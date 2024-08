Tromba d’aria nello stabilimento balneare, volano le sdraio e i lettini, paura tra i bagnanti VIDEO

Il maltempo che ha colpito l’Italia in questi giorni ha provocato diverse trombe d’aria, fenomeno raro in Italia ed ora, pervia del cambiamento climatico, sempre più frequente. In Basilicata, una violenta tromba d’aria, ultima di una lunga serie registrata negli ultimi giorni tra Puglia e Basilicata, si è abbattuta ieri pomeriggio a Nova Siri, in provincia di Matera, su ombrelloni e sdraio dello stabilimento balneare Jonio.

Tromba d’aria nello stabilimento balneare, volano le sdraio e i lettini

La violenza del fenomeno atmosferico ha sollevato in aria per decine di metri tutto ciò che si ha trovato sul suo cammino. Sul posto, fortunatamente in quel momento, forse per via del maltempo, c’erano pochi bagnanti che hanno assistito alla scena terrorizzati. In molti si sono messi al riparo, altri si sono allontanati in fretta. Non si conosce ancora l’entità precisa dei danni, ma sembra che il fenomeno si sia contenuto in un fazzoletto di terra senza comportare ingenti danni. I lettini e le sdraio sono stati comunque spazzati via dai mulinelli che si sono poi spostati verso le campagne e le contrade che portano al paese. Verso l’interno, sempre in Basilicata, si sono registrati anche forti temporali. Particolarmente colpiti i comuni di Craco e Stigliano.