Donald Trump furioso con Bruce Springsteen che lo ha attaccato durante un concerto a Manchester in Gran Bretagna. Su Truth, Trump ha scritto: “Vedo che il sopravvalutatissimo Bruce Springsteen va in un Paese straniero a parlare male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né la sua politica di sinistra radicale e, soprattutto, non è un uomo di talento, è solo uno str**zo invadente e odioso, che ha sostenuto con fervore il truffaldino Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente e il nostro peggior presidente di sempre, che ha quasi distrutto il nostro Paese” . Il presidente Usa ha poi concluso: “La sua pelle è atrofizzata farebbe bene a tenere la bocca chiusa”.

Springsteen contro Trump: “Il mio Paese oggi perseguita il dissenso e si allea con i dittatori”

A Manchester, nella prima tappa del suo tour europeo, Bruce Springsteen aveva attaccato duramente l’amministrazione Trump dal palco: “In America stanno perseguitando le persone che esercitano il loro diritto alla libertà di parola e esprimono il loro dissenso. Questo sta accadendo”.

Il rocker aveva proseguito concludendo: “Stanno revocando le storiche leggi sui diritti civili che hanno portato a una società più giusta e morale. Stanno abbandonando i nostri grandi alleati schierandosi con i dittatori. La mia patria, l’America che amo, l’America di cui ho scritto, e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice”.