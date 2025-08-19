Poco prima dell’inizio del vertice allargato nella East Room della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello francese Emmanuel Macron hanno parlato sottovoce sussurrandosi qualcosa: uno scambio di opinioni fuori programma che in teoria sarebbe dovuto rimanere riservato.

“Putin vuole fare un accordo per me”

Convinto di non essere ascoltato, il presidente statunitense si è chinato verso il leader francese per condividere un commento privato su Vladimir Putin.

Trump, infatti, ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Macron. Riferendosi a Putin ha detto: “Credo che voglia fare un accordo per me. Capisci? È pazzesco”. Le parole di Trump, naturalmente destinate a restare dietro le quinte, sono invece diventate di dominio pubblico e rimbalzando rapidamente online a causa di un microfono acceso in anticipo.