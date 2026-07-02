Donald Trump non è nuovo a battute al limite ma questa volta potrebbe essersi superato scherzando su un tema come l’incesto.

Durante un discorso alla Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota ieri, il presidente stava parlando delle Medal of Honor ricevute da Roosevelt e dal figlio e a un certo punto, rivolgendosi a Don Jr. ed Eric tra la folla ha detto: “Vedo lì seduti i miei due bellissimi figli. Credo che assegnerò una medaglia a me stesso e una a loro, e faremo un threesome (termine pornografico per indicare un ménage à trois ndr), d’accordo?”, ha scherzato il presidente americano suscitando risate ed imbarazzo.