Con il risultato delle elezioni quasi ufficiale, Donald Trump è salito sul podio a West Palm Beach, Florida, per parlare di confini, tasse e guerre, e anche per ringraziare persone che lo hanno sostenuto a ogni passo della sua campagna elettorale. Sul palco Trump è stato raggiunto sul palco anche da alcuni dei suoi sostenitori di alto profilo, che hanno elogiato il “vincitore”, tra cui il miliardario della tecnologia Elon Musk e il boss dell’UFC, Dana White. E proprio a Elon Musk, Trump ha dedicato parte del suo discorso.

La dedica a Elon Musk

“Abbiamo una nuova stella – ha detto -, è nata una stella, Elon! È un ragazzo straordinario, eravamo seduti insieme stasera. Ha trascorso due settimane a Philadelphia e in diverse parti della Pennsylvania in campagna elettorale”. Trump ha poi raccontato di aver visto il lancio di un razzo SpaceX, dicendo che solo Elon è capace di una cosa del genere. “Ecco perché ti amo, Elon”, ha aggiunto ridendo.

Il presidente ha anche elogiato l’uso da parte di Elon Musk del sistema di comunicazioni Starlink in seguito a un recente uragano in North Carolina. “È stato grandioso, ha salvato molte vite”, ha detto Trump. Trump ha poi aggiunto che l’America deve “proteggere i nostri super geni. Non ne abbiamo così tanti”.