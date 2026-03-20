Durante un incontro nello Studio Ovale con la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, il presidente statunitense Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, si è lanciato in una battuta che ha gelato i presenti: “Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor?. La battuta, che si è poi rivelata essere una vera e propria gaffe, è stata accolta con disagio e con un’espressione decisamente poco divertita da parte della premier giapponese.