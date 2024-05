Trump e lo spot elettorale dove si parla della “creazione di un Reich unificato” VIDEO

Donald Trump sul suo social, Truth, ha pubblicato un video elettorale in cui parla di cosa succederà negli Stati Uniti dopo una sua vittoria. “Cosa succederà dopo la vittoria di Donald Trump?”, chiede una voce fuori campo nella clip di 30 secondi, che mostra una serie di titoli fittizi sulla prosperità americana. Tra una serie di titoli, tra cui “L’economia fa boom!” e “La frontiera è chiusa”, in una didascalia di un giornale si legge “la creazione di un Reich unificato”.

Il video, pubblicato lunedì, è stato poi rimosso. Karoline Leavitt, portavoce della campagna di Trump, ha dichiarato in un comunicato che il video non è stato creato da chi gestisce la campagna ed è stato “ripubblicato da un membro dello staff che chiaramente non aveva visto quel riferimento”.

Le parole del presidente Joe Biden

“È odioso, ripugnante, vergognoso per chiunque promuovere contenuti associati alla Germania nazista di Adolf Hitler”, ha attaccato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Per il presidente Joe Biden il tycoon rappresenta una minaccia “più grande che nel primo mandato”. E ancora: “America, smetti di scorrere (i post, ndr) e presta attenzione. Trump non sta scherzando; sta dicendo all’ America esattamente cosa intende fare se riprendesse il potere: governare come un dittatore su un ‘reich unificato’. Questo è lo stesso tizio che usa il linguaggio di Hitler, non quello dell’America. Non sorprende che quando, circa quattro mesi fa, parlò – forse un po’ più a lungo – di Hitler, disse che aveva fatto alcune cose buone”.