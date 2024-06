Sull’isola di Budelli in Sardegna c’è il divieto assoluto di navigare e di andarci. Una influencer brasiliana in vacanza in Sardegna non si è curata del divieto e con un piccolo gommone ha violato le acque del parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena e la spiaggia Rosa dell’isolotto paradisiaco tutelato da severe norme di salvaguardia.

La donna ha poi realizzato gli immancabili video e foto che sono stati pubblicati sui suoi canali social con tanto di sottofondo musicale e descrizioni entusiastiche della sua passeggiata sulla sabbia rosa. Video e foto che però si sono rivelate un boomerang. Prima hanno infatti sollevato una marea di sdegno su tutto il web, da parte degli ambientalisti e dei sardi. Poi hanno guidato gli investigatori della Guardia costiera di La Maddalena dritti da lei.

I militari l’hanno identificata e rintracciata a Dubai, dove risiede e dove nel frattempo aveva fatto rientro, e le hanno inflitto una sanzione amministrativa di 300 euro per non avere rispettato il divieto di avvicinamento e di sbarco sulla spiaggi Rosa di Budelli. La Guardia costiera ha anche accertato che il catamarano su cui l’influencer navigava nella acque del Parco non aveva alcuna autorizzazione di ingresso, così come nessuna autorizzazione era stata rilasciata all’operatore commerciale che aveva dato a noleggio l’imbarcazione. I militari hanno quindi comminato una seconda sanzione da 1.500 euro.