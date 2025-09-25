Nella giornata di ieri, è stata svelata alla Casa Bianca la “Presidential Walk of Fame”, ovvero una serie di cornici dorate con i ritratti in bianco e nero dei presidenti degli Stati Uniti. Con grande sorpresa, però, nella galleria mancava il volto di un presidente, ovvero quello di Joe Biden. Trump, infatti, ha deciso di sostituirlo con l’immagine di un’autopenna, un dispositivo utilizzato per riprodurre automaticamente una firma. Sotto questa particolare immagine figura comunque il nome di Biden, così come le date del suo mandato, dal 2021 al 2025.

L’ultima provocazione

L’ultima provocazione di Trump, rivolta direttamente all’ex presidente e al suo operato, non è casuale. Trump, infatti, aveva più volte criticato il suo predecessore per l’uso dell’autopenna, considerando addirittura illegale alcuni atti firmati con questo macchinario. Più volte i repubblicani avevano accusato Biden di aver abusato dell’autopenna durante il suo mandato, uno strumento che comunque non rappresenta una novità alla Casa Bianca, dato che diversi presidenti lo hanno utilizzato per ragioni pratiche.

Trump a giungo aveva perfino ordinato l’avvio di un’indagine per verificare su quali documenti Biden avesse utilizzato l’autopenna, accusando inoltre i collaboratori dell’ex presidente di aver usato questo strumento per firmare i documenti al suo posto, dato il peggioramento delle condizioni fisiche di Biden. Al momento non è arrivato alcun commento da parte dell’ex presidente.