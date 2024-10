A Feasterville-Trevose, un sobborgo di Philadelphia, Trump ha servito patatine fritte in un McDonald’s. Più o meno. Durante l’evento, raccontano le cronache, Trump ha imparato a preparare le patatine fritte, immergendo il cestello di metallo nell’olio bollente e servendo i pasti allo sportello drive-through. Niente di particolare, come ovvio.

Ma tanto è bastato al repubblicano per darsi un tono da lavoratore e per ironizzare su Kamala Harris che in passato aveva raccontato di aver lavorato in un McDonald’s. “Mi piace questo lavoro”, ha detto Trump, che da sempre è un amante dei Big Mac e dei panini Filet-o-Fish per poi estrarre dalla faretra la sua frecciatina avvelenata: “Ho lavorato (al McDonald’s, ndr) per 15 minuti in più di Kamala”.