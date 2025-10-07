“Una piantagrane con problemi di gestione della rabbia, una pazza”. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in risposta a una domanda su Greta Thunberg. La 22enne attivista svedese è stata tra le principali protagoniste della missione della Flotilla, il gruppo di navi che ha cercato di arrivare fino alle coste di Gaza.

Trump: “Greta Thunberg dovrebbe vedere un medico”

Thunberg, come i suoi compagni di missione, è stata intercettata in mare da Israele e detenuta in un carcere prima di essere espulsa. Una volta in Grecia, l’attivista ha pronunciato un acceso discorso davanti a telecamere e fotografi per richiamare l’attenzione sul dramma che sta vivendo la popolazione di Gaza. “Non so se l’avete vista – ha commentato Trump -. Dovrebbe vedere un medico…”.

La risposta dell’attivista

“Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale. Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosidetti ‘problemi di gestione della rabbia’ visto che – in base alla tua esperienza impressionante – sembra che ne soffri anche tu”. Non è tardata la risposta di Greta Thunberg via social alle parole del presidente americano.