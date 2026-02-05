Alla Casa Bianca, durante una conferenza stampa, si è verificato un acceso scontro verbale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la giornalista della CNN Kaitlan Collins. Alle domanda della reporter sul caso Epstein, il tycoon ha risposto con gli insulti: “Sei la giornalista peggiore. Ti conosco da dieci anni e non ti ho mai vista sorridere e vuoi sapere perché non sorridi? Perché non dici la verità. Non mi stupisce che la CNN non abbia ascolti con gente come te”. Non è la prima volta che Trump insulta una giornalista. Di recente, il presidente, al quale ancora una volta era stato chiesto un commento sul caso Epstein, si era rivolto alla reporter di Bloomberg Catherine Lucey definendola un “maialino”.