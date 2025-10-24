Nel corso di una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto una giornalista francese con una battuta già virale sul web. “Hai un bell’accento, ma non si capisce nulla di quel che dici”, ha detto Trump rivolgendosi alla reporter che gli aveva posto una domanda sul futuro della Cisgiordania.

“Non si capisce nulla”

Prima di rispondere, Trump ha invitato la procuratrice Bondi a rispondere al posto suo. Poi si è rivolto direttamente alla giornalista, chiedendole: “Da dove vieni?”. Quando la reporter ha replicato “Dalla Francia”, il presidente Usa ha sorriso e aggiunto: “Bellissimo accento, ma non si capisce nulla“. Alla fine, Trump ha risposto alla domanda: “Sulla situazione in Cisgiordania non c’è da preoccuparsi. Israele non farà nulla”.