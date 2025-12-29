Nel corso di una conferenza stampa, quella organizzata immediatamente dopo il vertice di Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino si è lasciato andare a una smorfia evidente seguita da un sorriso sarcastico quando il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “la Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo”.

L’espressione sarcastica di Zelensky

L’ottimismo di Trump è stato dunque accolto con un certo scetticismo da parte di Zelensky, che non ha fatto nulla per nasconderlo di fronte ai giornalisti presenti in sala. Pur calcolando le controversie legate alla sovranità sulla regione del Donbas, la questione più delicata e problematica, l’incontro tra Trump e Zelensky pare aver segnato un passo in avanti verso la risoluzione della guerra in corso in Ucraina, con i due leader che hanno affermato di essere d’accordo su gran parte del nuovo piano in venti punti.