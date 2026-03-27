Durante una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran sta cercando un “deal”, ossia un accordo, per porre fine ai continui attacchi. Secondo il tycoon, l’Iran cercherebbe il negoziato perché “they have been beat to sheet’, ovvero letterlamente “gli abbiamo spaccato il cu*o”.

Trump ha descritto i funzionari iraniani impegnati nei colloqui come dei “disperati”, ricostruzione che Teheran ha sempre negato.