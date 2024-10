Donald Trump diventa deejay per 40 minuti durante un comizio a Oask in Pennsylvania, uno degli stati in bilico. Dopo che due persone si sono sentite male, l’ex presidente ha interrotto le domande del pubblico e ha lanciato brani musicali come fosse un deejay. Trump si è messo a dondolare al ritmo di “Ymca” dei Village People. Ha poi lanciato Ave Maria nella versione di Pavarotti ed altri brani tra cui Elvis Presley e James Brown. Tra i presenti c’è chi si è messo a ridere e chi non sapeva se restare o andarsene.

Biden su Trump: “Qual è il suo problema?”

Dopo questa apparizione, i democratici hanno detto che trump è apparso “perso e confuso”. Kamala Harris ha detto: “Spero stia bene”. Anche Joe Biden ha commentato i video virali in cui si vede Donald Trump che invece di rispondere alle domande si improvvisa dj: “È stato sul palco per 30 minuti a ballare. Sul serio, qual è il suo problema?”. Il presidente statunitense lo ha detto durante un incontro con i lavoratori dell’acciaio nello stesso Stato in bilico.

Biden ha poi attaccato Trump accusandolo di preoccuparsi più “di compiacere Putin che gli americani”. Il presidente ha definito la retorica del tycoon come “razzista”: “Ha le stesse idee sulla razza degli anni ’30. Le idee di Trump sull’economia risalgono agli anni Venti. Le idee di Trump sulle donne sono degli anni Cinquanta”, ha incalzato Biden. Quanto ai guai giudiziari del tycoon il commander-in-chief ha detto che il tycoon “si è candidato per non finire il prigione”.

Le dichiarazioni di Kamala Harris

Quanto alle dichiarazioni della settimana scorsa di Kamala Harris che ha detto che “farà le cose in modo diverso” dal suo capo se eletta alla Casa Bianca, Biden ha commentato: “Ogni presidente deve tracciare la propria strada. Questo è quello che ho fatto io. Sono stato fedele a Barack Obama, ma ho tracciato la mia strada come presidente e così farà Kamala che finora è stata leale”.