Sulle paludi della Florida, le famose Everglades popolate da alligatori, coccodrilli e pitoni, sorge un nuovo controverso centro di detenzione per migranti illegali, chiamato evocativamente “Alligator Alcatraz”. Un carcere che può accogliere fino a 5.000 persone e che, secondo le stime dei media americani, costerà ben 450 milioni di dollari l’anno.

Tecnicamente un luogo di sosta in attesa dell’espulsione sullo stile di Guantanamo ma che, ha avvertito il commander-in-chief, “potrebbe essere più duro della prima Alcatraz”, il carcere di massima sicurezza che sorgeva nella baia di San Francisco e che Trump sogna tanto di riaprire.

La stuttura della Florida è stata costruita in tempi record dal governatore della Florida ed ex avversario del tycoon Ron DeSantis. “Hanno fatto un lavoro fantastico”, ha dichiarato il presidente in visita al carcere che è stato tirato su in soli 8 giorni su una vecchia pista per jet in disuso da decenni.

Trump ha ammesso che si tratta di un progetto controverso: il principio agghiacciante dietro ‘Alligator Alacatraz’ è che se un detenuto dovesse tentare la fuga sarebbe massacrato da un alligatore o da un coccodrillo. Ma The Donald ha anche dichiarato che non gli interessa. “Non me ne frega niente, non è carino ma è così”, ha detto perfino fornendo qualche consiglio su come fuggire da uno di quegli enormi e letali anfibi. “Devi correre a zigzag, così le tue chance di sopravvivere aumentano dell’1%”, ha scherzato il tycoon.

Trump attacca Musk

Nella stessa intervista, Donald Trump ha attaccato di nuovo Elon Musk. Il presidente ha detto infatti che il “Doge (il Dipartimento per l’efficenza guidato da Musk ndr) potrebbe mangiarsi Elon. Lui riceve un sacco di sussidi ma Elon p molto arrabbiato perché l’obbligo per i veicoli elettrici sarà eliminato. E sapete una cosa? Non tutti vogliono un’auto elettrica. Magari la voglio ibrida o a benzina, magari un giorno ad idrogeno. Se hai un’auto a idrogeno però hai un problema: magari esplode”.