Festa grande a Warren, in Michigan. Il presidente Donald Trump, celebrando i primi 100 giorni del suo mandato, si è lanciato in un comizio incitando il pubblico presente in pieno stile campagna elettorale. Dopo aver attaccato più volte Joe Biden, Trump ha rivendicato i risultati raggiunti, fissando quelli futuri. Alla fine dell’evento, come ormai da tradizione, il presidente si è scatenato sulle note di “YMCA”, dei Village People, un brano trasformato in uno degli inni non ufficiali del movimento MAGA.

Il video della “Trump dance”

Durante il comizio, durato circa 90 minuti, il tycoon ha esaltato l’operato dei suoi primi 100 giorni di mandato, mentre la folla guardava già al futuro invocando a gran voce un terzo mandato nel 2028. Come detto, Trump ha colto l’occasione per attaccare i suoi avversari politici e soprattutto il suo predecessore, Joe Biden, mirando a infuocare gli animi già caldi del pubblico presente: “Qualcuno lo ha convinto che avrebbe fatto una gran figura in costume da bagno all’età di 82 anni”, ha affermato il presidente sul palco.

Il comizio, com’era logico aspettarsi, si è chiuso con le note del brano “YMCA”. Sulla musica, Trump si è esibito proponendo il suo classico ballo della vittoria, scatenandosi sul palco sotto lo sguardo ammirato e divertito del suo pubblico. I Village People, in passato, hanno duramente attaccato il presidente per l’utilizzo del loro iconico brano. A gennaio, però, la band si è esibita dal vivo accanto a Trump, in occasione dell’inizio del suo secondo mandato. Il MAGA colpisce ancora.