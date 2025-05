Subito dopo la nomina del cardinale Robert Prevost, le campane delle chiese cattoliche negli Stati Uniti hanno suonato a festa e gruppi di persone si sono riunite in preghiera nei giardini e nelle piazze delle principali città. Tutto questo è avvenuto malgrado una parte dei cattolici conservatori americani non sia contenta dell’elezione di Leone XIV temendo che continui nel solco meno tradizionalista di Papa Francesco.

Donald Trump che non un grande religioso (è un cristiano “senza affiliazione” molto vicino agli evangelici) né un sostenitore di Prevost, si è congratulato per l’elezione. Il tycoon si è detto “sopreso e felice” aggiungendo che “è un grande onore e una grande emozione per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrarlo”.

Cosa hanno detto Rubio e JD Vance dopo l’elezione di Prevost

Il segretario di Stato Marco Rubio si professa cattolico e nel mercoledì delle ceneri era apparso con la croce sulla fronte. Negli anni scorsi si è convertito più volte ad altre confessioni cristiane ed è stato anche mormone prima di tornare al cattolicesimo. Dopo l’elezione di Prevost si è detto impaziente “di approfondire il duraturo rapporto con la Santa Sede con il primo pontefice americano”.

Il cattolico Vance ha espresso la sua felicità scrivendo in un post: “Sono sicuro che milioni di cattolici americani e altri cristiani pregheranno per il successo del suo lavoro alla guida della Chiesa”. Anche Vance ha una storia religiosa travagliata: si è convertito al cattolicesimo e ha ricevuto il battesimo nell’agosto del 2019 dopo un percorso cominciato quando era un marine in Iraq e alimentato dalla lettura della “Città di Dio” di Sant’Agostino, proprio lo stesso santo che ha ispirato l’Ordine a cui appartiene il nuovo Papa Leone XIV.