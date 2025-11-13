Nel corso della sua storica prima visita alla Casa Bianca, il leader siriano Ahmed al-Sharaa ha ricevuto in dono dal presidente Donald Trump una bottiglia di profumo da uomo della sua linea “Victory 45-47”. Per l’incontro non sono state ammesse telecamere e giornalisti, eppure sul web è iniziato a circolare un video, subito virale, in cui si vede Trump intento a sfoggiare il proprio profumo spruzzandolo sul leader siriano.

“Ma quante mogli hai?”

Subito dopo aver spruzzato il suo profumo ad Ahmed al-Sharaa, Trump gli ha assicurato che si tratta della “migliore fragranza da uomo”, affermando che ne esiste anche una per le donne. Poco dopo il presidente ha scherzato: “Ce n’è una anche per tua moglie. Ma tu quante ne hai?”. Sorridente e un po’ imbarazzato, il leader siriano ha affermato di averne solo una. A quel punto Trump, rivolgendosi alle telecamere, ha commentato sorridendo: “Non si sa mai con questi ragazzi”, dandogli poi una pacca sulla spalla. Il leader siriano ha poi posto la medesima domanda al presidente, che ha risposto tra le risate del suo staff: “Al momento una”.