“Donald Trump vuole la Groenlandia, attacca la Spagna, minaccia guerre commerciali. E lei sta lì senza dire niente?”. È questa la domanda provocatoria che un giornalista danese ha rivolto a Mark Rutte, segretario generale della Nato, dopo il vertice di Ankara. Il giornalista ha accusato Rutte di aver preferito il silenzio anziché prendere le difese dei Paesi membri dell’Alleanza di fronte alle dichiarazioni di Trump, che ha rilanciato la volontà degli Stati Uniti di acquisire la Groenlandia. Il giornalista ha poi ricordato le critiche del presidente americano rivolte ad alcuni alleati, tra cui la Spagna, facendo riferimento anche alle guerre commerciali. “Quello che faccio sempre è riconoscere il merito quando è dovuto. E credo che dovremmo dare merito a Donald Trump, perché la Nato è molto più forte”, ha risposto il segretario generale.