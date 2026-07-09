Sono Firenze, Bologna e Milano i Comuni italiani che nel 2025 hanno incassato di più grazie alle multe per eccesso di velocità. Secondo un’elaborazione di Facile.it sui dati del Rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalla Direzione centrale della Finanza locale, oltre un terzo di tutte le sanzioni elevate in Italia riguarda infatti gli eccessi di velocità, per un gettito complessivo superiore a 284 milioni di euro.

La classifica

Tra i capoluoghi di provincia, Firenze guida nettamente la classifica con 19,7 milioni di euro incassati grazie ad autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione. Al secondo posto si colloca Bologna, con 9,2 milioni, mentre Milano completa il podio con quasi 6,9 milioni.

Seguono Padova (5,7 milioni), Genova (4,9 milioni), Palermo (4,2 milioni), Ravenna (4 milioni), Modena (3,4 milioni), Treviso (2,9 milioni) e Venezia (2,7 milioni). Sorprende invece la posizione di Roma, che si ferma al dodicesimo posto con poco più di 2,3 milioni di euro.

Se si considerano anche i Comuni non capoluogo, la graduatoria cambia radicalmente. In testa c’è Villapiana, in provincia di Cosenza, con quasi 7 milioni di euro di incassi, seguita a brevissima distanza da Fiumicino (6,98 milioni). Completano le prime posizioni Galatina, nel Leccese, con 5,37 milioni, e Cittadella, in provincia di Padova, con 3,45 milioni.