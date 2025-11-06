In Svizzera sta facendo molto discutere una recente installazione interamente “dedicata” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La scultura, intitolata “Saint or Sinner?” e realizzata dall’artista londinese Mason Storm, ritrae Trump vestito con una tuta arancione da detenuto, legato a un lettino simulando una sorta di “crocifissione”. L’opera, presentata al Kunstmeile di Basilea, rimarrà esposta fino al 14 novembre.

Trump “crocifisso” a Basilea

La scultura, mostrata al pubblico in una vetrina illuminata 24 ore su 24, è apparsa di recente nella galleria d’arte all’interno del Rümelinspassage, un luogo riservato agli artisti che vogliono esporre al pubblico le proprie opere. Inizialmente, la galleria voleva esporre l’opera nei suoi locali alla stazione FFS di Basilea, ma ha rinunciato a causa dei rischi legati alla folla e alla sicurezza. L’opera, com’era facile ipotizzare, ha fin da subito suscitato un certo scalpore. Come riportato da Tio.ch, l’opportunità di esporre “Saint or Sinner?”, infatti, è stata a lungo dibattuta in Svizzera, con la questione che era arrivata perfino sul tavolo del Consiglio federale.