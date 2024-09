Tutto quello che c’è da sapere sul campionato mondiale di wrestling col sugo VIDEO

Centinaia di fan del wrestling, e probabilmente del sugo, hanno partecipato alla quindicesima edizione del campionato mondiale di wrestling col sugo o, se preferite, in inglese, i “World Gravy Wrestling Championships”. Tutto è avvenuto al pub Rose ‘N’ Bowl a Stacksteads, nel Lancashire, ovviamente in Inghilterra. Tra i concorrenti di quest’anno si segnalano anche un imitatore di Elvis, una donna vestita da gangster italiano e un uomo vestito da Borat. Ma come funziona il tutto? L’evento è una competizione a eliminazione diretta in cui il vincitore di ogni incontro viene deciso da tre giudici. Gli incontri durano due minuti e i lottatori vengono giudicati in base al loro abbigliamento, alla loro abilità nel wrestling, ai tempi comici e alla loro simpatia.

“Era caldo, umido e molto, molto scivoloso – racconta ridendo una delle combattenti, Catherine, 51 anni, parlando al Manchester Evening News -. È sorprendente quanto sia faticoso cercare di lottare nel sugo. Ma è così divertente, è semplicemente ridicolo. Lo adoro, porta gente a Rossendale da tutto il paese, l’affluenza è sempre molto buona, è davvero ben supportato. Insomma, è semplicemente pazzesco”. Carol Lowe, responsabile del ristorante Rose ‘N’ Bowl, ha detto: “È andato davvero tutto molto bene – spiega Carol Lowe, responsabile del locale – tutti sono venuti per sostenere una buona causa. La quantità di persone presenti parla da sé”.