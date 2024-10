Tutto quello che c’è da sapere sulla gara del trasporto delle mogli VIDEO

Come ogni anno da più di vent’anni, più di 30 coppie si sono sfidate nel North American Wife Carrying Championship. Insomma, il campionato nord americano del trasporto della moglie. Teatro della vicenda Sunday River, nel Maine, Stati Uniti.

Davanti ad un pubblico festante e probabilmente ubriaco, i concorrenti hanno quindi sguazzato nell’acqua, saltato tronchi e camminato nel fango, il tutto trasportando il proprio partner come se fosse un sacco di patate.

La gara, secondo il mito, si basa su una leggenda finlandese del XIX secolo che ha come protagonista un uomo noto come “Ronkainen il rapinatore”, la cui banda era famosa per saccheggiare villaggi e rapire donne. Tradizionalmente, nell’evento finlandese erano i concorrenti maschi a trasportare la propria moglie o compagna. Sabato, invece, adattando la competizione ai tempi moderni, le coppie in gara non dovevano essere necessariamente sposate, né dovevano essere composte per forza da un uomo e una donna.

No, nessuno sa come dalla Finlandia la gara sia finita nel fango del Maine. Inutile chiedere. Numerosi comunque i travestimenti divertenti. Un concorrente, per esempio, era vestito da Mr. Incredibile, mentre la “moglie” era vestita completamente di rosa.

Loro e gli altri partecipanti sono stati applauditi dalla folla su entrambi i lati del percorso di 254 metri della stazione sciistica di Sunday River. La maggior parte dei partecipanti ha utilizzato una tecnica standard, in cui la “moglie” — insomma, il partner — veniva trasportata più o meno come uno zaino, cioè a testa in giù, per garantire che le braccia dei corridoi fossero libere, massimizzando così l’agilità per superare i vari ostacoli.

Alla fine, il campione se n’è andato con un quantitativo di birra pari al peso della “moglie” e una somma di denaro pari a cinque volte il suo peso. Per stimare l’importo vinto, la “moglie” vincitrice viene infatti posta su un lato di una bilancia a forma di altalena, mentre gli organizzatori bilanciano l’altro lato con casse di birra. Che dire: a quando una gara simile in Italia?