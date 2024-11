Dei teorici della cospirazione sostengono di aver avvistato un gruppo di strane luci nei cieli della Spagna. Secondo la teoria si tratterebbero di UFO, inviati per “avvertire” l’arrivo di un imminente pericolo.

UFO “avvertono” dell’arrivo della tempesta DANA

Altra tragedia, altro giro nei meandri delle cospirazioni e delle teorie più assurde. Questi teorici, infatti, sostengono di aver visto strane luci nei cieli spagnoli, luccicanti e in movimento, nel bel mezzo di un grosso arcobaleno. Ma che teoria sarebbe senza una motivazione fantasiosa che la sostiene? Questa volta i cospirazionisti affermano che gli UFO sono stati inviati per “avvertire” l’arrivo di un imminente disastro.

Queste strane luci si sono viste nei cieli di Barcellona, poco prima che la città venisse colpita dalla tempesta DANA, che ha messo in ginocchio la Spagna. Questo disastro meteorologico, che ha colpito in particolare Valencia e dintorni, ha provocato la morte di oltre 200 persone, con più di mille ancora disperse.

Dopo le dichiarazioni del cantante Miguel Bosé, che sosteneva che l’alluvione fosse provocata solo dalle scie chimiche, i complottisti hanno fornito “nuove” e suggestive spiegazioni, sostenute anche da un video fatto girare sul web.

Il video degli “UFO” a Barcellona

Nel video, registrato poco prima dell’arrivo della tempesta DANA a Barcellona, si possono effettivamente notare delle luci nel cielo, accompagnate da due arcobaleni gemelli. Chi ha registrato il video ha deciso di ingrandire con lo zoom, evidenziando la presenza di quelle particolari luci, che si muovevano velocemente in cielo. L’uomo si è immediatamente domandato cosa fossero, rispondendo altrettanto velocemente affermando che si trattassero di UFO.

Aperto l’oscuro vaso di Pandora, in molti si sono riversati sui social per guardare il video. Diverse sono le persone che hanno creduto alla strampalata teoria secondo la quale un gruppo di UFO sono stati inviati per avvertire dell’arrivo di una nuova disastrosa tempesta.

In molti, insomma ci hanno creduto ma, per fortuna, non tutti. Due le possibile spiegazioni, almeno un po’ più scientifiche: uno stormo di uccelli che ha in un qualche modo riflesso la luce o il passaggio di alcuni droni. O forse, volete credere alla teoria degli UFO?