Fonti di Gaza riferiscono di scontri stamatttina tra cellule di Hamas e la famiglia oppositrice Abu Warda nell’area portuale di Gaza, in cui sarebbero stati uccisi tre membri dell’organizzazione terroristica. Inoltre, due membri della famiglia Abu Warda sarebbero stati uccisi e decine di sfollati sarebbero rimasti feriti. Lo riportano anche i media israeliani.

Cessate il fuoco dopo la ratifica del governo

A dispetto del cessate il fuoco (subordinato al sì de consiglio dei ministri israeliano) il ministro della Sanità di Gaza, governata da Hamas, ha riferito che 10 persone sono rimaste uccise e 49 ferite sotto il fuoco dell’esercito israeliano nella Striscia nelle ultime 24 ore.

Lo riportano i media israeliani e palestinesi. Il totale delle vittime dall’inizio della guerra due anni fa è salito a 67.194 morti e 169.890 feriti, ha aggiunto il ministero.