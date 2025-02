A Bogotà, Colombia, l’autista di un camion dei rifiuti ha perso il controllo del proprio veicolo schiantandosi contro un’abitazione. L’incidente è stato ripreso in video dalle telecamere di sorveglianza installate in strada.

Il camion demolisce un’abitazione

Nella cittadina di Ciudad Bolívar, a sud di Bogotà, si è verificato un incidente causato dal ribaltamento di un camion della spazzatura, che si è schiantato contro un’abitazione riducendola in macerie. Secondo quanto riportato dalle autorità, il veicolo ha colpito prima un palo dell’illuminazione e poi la casa, procurando danni alla conduttura del gas naturale e una perdita che ha messo a rischio i residenti della zona.

Il video dell’incidente

Nonostante gli ingenti danni nella zona, le autorità governative hanno fatto sapere che non ci sono stati feriti. Il danneggiamento all’infrastruttura elettrica ha portato le autorità a intervenire tempestivamente, liberando la strada, mettendo in sicurezza l’area ed evacuando i residenti. A scopo preventivo, infatti, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di due proprietà vicine al luogo dell’incidente. In totale, quattro famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa del rischio generato dalla fuga di gas. Una delle telecamere di sorveglianza ha ripreso in video tutta la scena dell’incidente.