Un passeggero del volo EasyJet Luton-Glasgow è stato arrestato per aver causato disordini a bordo durante l’atterraggio, gridando più volte “Allahu akhbar”, spaventando i presenti dicendo di avere una bomba a bordo e minacciando anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi in Scozia.

L’uomo, 41 anni, è stato fermato dalla polizia scozzese e il caso è ora oggetto di un’indagine antiterrorismo. EasyJet ha confermato l’intervento degli agenti e ha elogiato l’equipaggio per la gestione della situazione.

“Abbiamo ricevuto informazioni secondo cui un uomo ha distratto un volo in arrivo a Glasgow intorno alle 8:20 di questa mattina”, ha scritto la polizia sul social media X. “Gli agenti sono saliti a bordo dell’aereo all’arrivo e un uomo di 41 anni è stato arrestato”, ha aggiunto la polizia. I video mostrano un uomo in piedi in fondo all’aereo, a testa alta, che grida ripetutamente “Allahu akhbar” prima di essere sorpreso a terra da un altro passeggero.

“Gli agenti hanno imbarcato ed evacuato un passeggero a causa del suo comportamento a bordo”, ha confermato EasyJet alla stampa. “L’equipaggio di EasyJet è addestrato a valutare ogni situazione e ad agire rapidamente e in modo appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non sia compromessa in alcun momento”, ha aggiunto la compagnia.