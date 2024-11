Gli addetti alla protezione degli animali in Florida sono intervenuti per soccorrere un gattino che piangeva all’interno di un tubo di scarico. L’Escambia County Animal Welfare ha raccontato che una dipendente dell’ufficio dello sceriffo della contea di Escambia aveva sentito i lamenti del gattino provenire da un tubo vicino all’Escambia Regional Juvenile Detention Center. Il sergente Merideth Roberson, responsabile del benessere degli animali, è intervenuta sul posto e ha inizialmente cercato di usare i video di una gatta madre per attirare il felino più vicino all’apertura. “Ho riprodotto i versi della mamma gatta, poi ho visto i suoi piccoli occhietti vispi in fondo al tunnel”, ha raccontato Roberson.

Il gattino, però, si è rifiutato di avvicinarsi ulteriormente, così Roberson ha indossato una lampada frontale e si è infilata nello scarico. Ha spiegato di aver dovuto strisciare per circa 50 metri per raggiungerlo. “Avevo un po’ di paura a strisciare lì dentro”, ha ammesso. “Sono semplicemente super grata – le sue parole – di avere l’opportunità di fare cose come questa e di aver ricevuto una formazione che mi consente di svolgere il mio lavoro al meglio delle mie capacità”. Il gattino, ora ribattezzato Pipes, è stato portato da un veterinario per un controllo e presto sarà disponibile per l’adozione presso l’Escambia County Animal Shelter.