20 gennaio 1982, Des Moines (Iowa). In quella serata, nella quale Ozzy Osbourne si è esibito da solista poco dopo l’uscita del suo secondo album, Diary of a Madman, è accaduto qualcosa di incredibile: un episodio, consegnato alla storia del rock, che ha contribuito ad alimentare il mito di Ozzy. Parliamo naturalmente del famoso morso al pipistrello durante un live al Veterans Memorial Auditorium. Questo controverso episodio, che lo ha accompagnato per tutta la carriera definendo per sempre la sua immagine di artista trasgressivo e imprevedibile, è entrato nella memoria collettiva di tutti, amanti del rock o meno.

“Pensavo fosse di gomma”

Ozzy ha poi rivelato la genesi di questo grottesco e surreale episodio: “Qualcuno ha lanciato un pipistrello sul palco. E io non mi sono accorto che fosse vero. Pensavo fosse di gomma. Ho morso la sua testa… disgustoso… Sono stato portato in ospedale, mi hanno fatto iniezioni di antirabbica: un’esperienza dolorosa, non troppo divertente…”.

Come in ogni storia leggendaria che si rispetti, il vero sconfina nel mito e la realtà presta il fianco alle differenti versione della storia. Il 17enne Mark Neal si era presentato al concerto con un pipistrello in un sacchetto. Il suo desiderio era quello di avvicinarsi il più possibile a Ozzy. Poi avrebbe lanciato il pipistrello verso il cantante. Qualcuno ha raccontato che il pipistrello fosse vivo, altri dicono fosse morto. Ad ogni modo, Ozzy lo ha afferrato e con un morso gli ha staccato la testa. “L’ho messo in bocca e ha cominciato a sbattere le ali. Mi sono spaventato e ho cercato di allontanarlo velocemente finendo per decapitarlo”, ha raccontato il cantante. Ozzy, infine, è stato poi portato in ospedale per sottoporsi a un delicato trattamento antirabbico.