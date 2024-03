Un’orca uccide uno squalo e poi gli mangia il fegato VIDEO

Prima di tutto: se siete persone sensibili è sconsigliata la visione del filmato. La fonte del video è l’account Instagram food.lies. Ora la notizia che possiamo riassumere così: un’orca ha ucciso uno squalo e gli ha mangiato il fegato. Tutto è avvenuto al largo delle coste del Sud Africa. Tutto è stato ripreso dalle telecamere della Rhodes University di Grahamstown. “Di questi attacchi – spiegano gli scienziati – se ne era parlato molto. Questo video girato con un drone ora conferma le teorie”.

Luke Rendell, esperto di mammiferi marini dell’Università di St Andrews, ha detto alla Bbc che è stato “interessante notare la tecnica di caccia di un solo animale che dimostra abilità nell’affrontare lo squalo, colpendolo sul fianco e afferrando la pinna pettorale per tenersi lontano dal suo morso”. E ancora: “Un grande squalo bianco rappresenta una grande concentrazione di cibo, quindi non sorprende che alcune popolazioni di orche, in zone dove questi squali sono presenti in numero sufficiente, abbiano imparato a sfruttarla”. Rendell ha sottolineato che non c’è modo di sapere se il comportamento sia nuovo o semplicemente osservato per la prima volta, “ma ciò che risalta davvero è quanto siano abili questi animali come cacciatori”.

Gli scienziati non sanno cosa determina questo comportamento, ma la biologa Alison Towner ha spiegato sempre alla BBC che sta diventando evidente che “le attività umane, come il cambiamento climatico e la pesca industriale, stanno esercitando pressioni significative sui nostri oceani”.