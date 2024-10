Uragano Milton, il video del cane legato e abbandonato in una pozza d’acqua vicino Tampa

Milioni di persone che vivono in Florida hanno abbandonato le loro case per paura che possano subire danni da l’uragano Milton, la “tempesta del secolo” che sta incombendo sullo Stato americano. Nonostante gli avvertimenti ufficiali e il rischio di morte, in molti hanno preferito rintanarsi in casa.

Chi invece è fuggito ha lasciato le proprie case con il rischio di non farvi più ritorno. Qualcuno, durante la fuga, ha fatto delle scelte estreme molto contestabili. E’ il caso del padrone di un cane di razza bull terrier, che ha deciso di legare il suo “amato” cane ad una recinzione per poi abbandondarlo.

Il cane legato e abbandonato in una pozza d’acqua

Il cane si è ritrovato in una pozza d’acqua che si è formata molto probabilmente a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona per via dell’uragano. Dato che si trova vicino ad un’autostrada dei poliziotti lo hanno intercettato. Sono scesi dall’auto per salvarlo nonostante il vento che soffia fortissimo. Il cane trema, ringhia e abbaia: è terrorizzato e i poliziotti cercano di tranquillizzarlo mentre si avvicinano.

Un agente dice: “Va tutto bene amico, va tutto bene, va tutto bene”, con voce rassicurante mentre si avvicina al bull terrier, prima di aggiungere “non ti biasimo” quando il cane comincia ad abbaiare.

“Non fatelo ai vostri animali domestici”

Il salvataggio è stato pubblicato su X, è poi finito su YouTube ed è stato ripreso da diversi giornali tra cui il Mirror e il New York Post. Gli agenti hanno spiegato che il cane era legato nei pressi di Tampa (la città più colpita dall’uragano Milton ndr) ad un palo sulla I-75 vicino a Bruce B Downs Blvd. “Non fatelo ai vostri animali domestici, per favore” hanno poi aggiunto.