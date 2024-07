Uruguay-Colombia, Nunez e la rissa con i tifosi colombiani a fine partita VIDEO

La Colombia vola in finale di Coppa America dopo aver battuto 1-0 in semifinale l’Uruguay di Marcelo Bielsa. A decidere il match un colpo di testa di Lerma al 39’ su assist di James Rodriguez, che entra nella storia della Coppa America come giocatore con il maggior numero di passaggi vincenti (6 in 5 partite).

Alla fine del match è scoppiata anche una rissa dietro la panchina dell’Uruguay.

All’improvviso, infatti, dei tifosi hanno iniziato a litigare. A quel punto una decina di giocatori dell’Uruguay sono intervenuti a tutela delle loro famiglie e in un video diventato virale sui social si vede l’attaccante del Liverpool Nunez saltare in tribuna e colpire con un pugno un tifoso con i colori della squadra colombiana.