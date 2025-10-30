Attimi di paura sulle strade dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, dove un aereo militare Skyrider II dell’aeronautica statunitense è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. Durante la manovra, l’aero si è avvicinato pericolosamente a una strada statale, sfiorando una Tesla che in quel momento procedeva in tutta tranquillità lungo la carreggiata.

Il video dell’atterraggio di emergenza

Le immagini diffuse online, e già virali, sono quelle riprese dalla dashcam dell’auto. Nel video si vede il conducente che è costretto a sterzare bruscamente per evitare l’impatto, mentre l’aereo tocca terra a pochi metri di distanza. Durante questo atterraggio, secondo quanto riferito dalle autorità, l’aereo ha colpito due pali della luce provocando un piccolo incendio. Dopo questo incidente, degno di una scena di un film d’azione, le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause e per verificare le condizioni dell’aereo militare.