In occasione del giorno delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, centinaia di suprematisti bianchi, membri del gruppo estremista neofascista Patriot Front, hanno marciato a volto coperto nel centro di Washington. I partecipanti hanno marciato con le caratteristiche camicie blu, pantaloni color kaki e il volto coperto. Durante la loro marcia, concentrata soprattutto nel quartiere di Eastern Market, a Washington e a Capitol Hill, i membri del gruppo hanno sventolato una bandiera americana capovolta, spesso utilizzata come simbolo di protesta, e una bandiera confederata, intonando cori come: “Vita, libertà, vittoria!” e “Riconquistiamo l’America!”.