Usa, il video dei suprematisti bianchi che sfilano a Washington con il volto coperto
In occasione del giorno delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, centinaia di suprematisti bianchi, membri del gruppo estremista neofascista Patriot Front, hanno marciato a volto coperto nel centro di Washington. I partecipanti hanno marciato con le caratteristiche camicie blu, pantaloni color kaki e il volto coperto. Durante la loro marcia, concentrata soprattutto nel quartiere di Eastern Market, a Washington e a Capitol Hill, i membri del gruppo hanno sventolato una bandiera americana capovolta, spesso utilizzata come simbolo di protesta, e una bandiera confederata, intonando cori come: “Vita, libertà, vittoria!” e “Riconquistiamo l’America!”.