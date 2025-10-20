Nei giorni scorsi a Martinton, in Illinois, un gigantesco silos di cemento pieno di cereali è crollato improvvisamente. Stando a quanto raccontato dall’Agenzia per la Gestione delle Emergenze della Contea di Iroquois, il crollo ha provocato danni considerevoli alla rete elettrica locale, che dovrà essere completamente ricostruita.

Il video del crollo: persone in fuga

Sul web è stato diffuso un video che mostra il crollo dell’enorme silos e le persone che fuggono terrorizzate. La struttura è collassata all’improvviso tra polvere e scintille provocate dai cavi elettrici tranciati. Nell’incidente non si sono registrati feriti, ma decine di abitazioni sono rimaste senza corrente. Sul posto, poco prima del crollo, erano già presenti le squadre di soccorso, dopo che un residente aveva segnalato la presenza di una crepa nella struttura. I soccorritori hanno poi allertato i vigili del fuoco, che hanno subito attuato un piano di evacuazione. Il silos è crollato poco dopo, mentre le persone presenti all’esterno si sono date alla fuga: “Siamo riusciti a evacuare e a mettere in sicurezza l’area. Questa azione ha certamente evitato feriti o perfino morti”, ha dichiarato Jeff Meyer, il capo dei vigili del fuoco di Martinton.