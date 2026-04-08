Nella giornata di ieri, a Ontario, in California, è divampato un vasto incendio in un magazzino provocando un’imponente colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti più di 100 vigili del fuoco che hanno provato a domare le fiamme. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, l’incendio sarebbe stato appiccato da un piromane. “Questo incendio è stato subito identificato come di natura sospetta. Sin dalle prime fasi è stato individuato un soggetto di interesse, che è stato arrestato”, ha dichiarato il vicecapo dei vigili del fuoco.