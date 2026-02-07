Nei giorni scorsi sul web è diventato virale il video di un uomo che attraversa un fiume ghiacciato in bicicletta. Il particolare episodio, avvenuto sul fiume Navesink a Red Bank, in New Jersey, ha attirato l’attenzione di alcuni lavoratori in pausa, che hanno ripreso l’intera scena con incredulità e ironia. Tra i presenti, c’è chi ha ipotizzato che l’uomo in bicicletta stesse consegnando delle pizze, mentre altri si sono lasciati andare a diversi insulti definendolo semplicemente “un’idiota” che ha rischiato grosso.