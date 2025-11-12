Momenti di grande preoccupazione su un treno della linea N-Judah di San Francisco, negli Stati Uniti. L’autista si è addormentata di fronte ai comandi mentre il convoglio sfrecciava a oltre 80 km/h nel tunnel di Sunset. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena e le immagini sono state diffuse dalla SFMTA (San Francisco Municipal Transportation Agency).

Panico a bordo

Il video mostra chiaramente la macchinista che si è addormentata perdendo dunque il controllo dei comandi del treno. A quel punto il convoglio, che viaggiava a tutta velocità, ha iniziato a sobbalzare e a oscillare violentemente, mentre alcuni passeggeri, colti di sorpresa, sono finiti a terra. La SFMTA ha fin da subito chiarito la questione parlando di un colpo di sonno dovuto alla stanchezza, escludendo così il guasto tecnico. Dopo questo episodio, la conducente è stata sospesa dal servizio. Negli Stati Uniti, però, si riaccende il dibattito riguardo alla sicurezza e ai turni di lavoro nel trasporto pubblico cittadino.