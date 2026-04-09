Sul web sta circolando il video di un inseguimento ad alta velocità avvenuto nel sud della California. Dopo circa un’ora, gli agenti di polizia sono riusciti a fermare il veicolo in fuga a Jurupa Valley utilizzando il “grappler”, un dispositivo di immobilizzazione montato sul paraurti anteriore delle volanti per fermare le auto in fuga. Stando a quanto riportato dai media locali, il tentativo di agganciare il veicolo non è riuscito: il conducente dell’auto ha perso il controllo e il veicolo ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro un muro di cemento. Le immagini dello schianto sono state diffuse dall’emittente KABC. Il conducente dell’auto è stato dichiarato morto, mentre le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.