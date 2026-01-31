Nei giorni scorsi la meteorologa statunitense Jennifer McDermed ha pubblicato un video nel quale vengono mostrati gli effetti del freddo estremo che sta colpendo gli Stati Uniti. Nel filmato, infatti, si vede un piatto di spaghetti e una forchetta che rimangono sospesi in aria: tutto si è congelato quasi istantaneamente a causa dell’ondata di gelo particolarmente intensa registrata a Minneapolis, dove le temperature sono scese fino a circa -29 gradi. “Questo è al 100% reale. È ancora sul mio patio. Vuoi venire da me e provarlo per cena?”, ha commentato la meteorologa. Il suo video è diventato virale in pochissime ore, alimentando la curiosità di molti utenti che hanno provato a replicare il suggestivo esperimento. Quelli residenti in Minnesota, come testimoniato da altri video apparsi sui social, sono riusciti a ottenere un effetto praticamente identico in pochi minuti.