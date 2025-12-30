Sui social è diventato virale il video di un cervo che si è inoltrato nella trincea della ferrovia Varese-Porto Ceresio (Stabio), spingendosi fino alla banchina della stazione di Induno Olona. Il maestoso esemplare, sorprendendo tutti i presenti, ha galoppato sui binari mentre veniva “inseguito” da un treno che arrivava dalla galleria a velocità ridotta.

Cervo in stazione: il video virale

L’intera scena, surreale e piuttosto suggestiva, è stata ripresa in video. L’animale si è poi dileguato nel bosco, lasciando tutti i passeggeri a bocca aperta. Trenord ha poi segnalato ritardi di 20 minuti “per la presenza di animali in prossimità della linea ferroviaria” e “possibili variazioni di percorso e cancellazioni”. Nella zona della Valceresio, e soprattutto nel territorio di Induno Olona, negli ultimi mesi si sono registrati diversi avvistamenti di cinghiali e caprioli in prossimità dei centri abitati.