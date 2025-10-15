Sul web è apparso un video che è diventato virale in pochissimo tempo. Nelle immagini si vede un uomo accanto a un istrice, che si sarebbe intrufolato nel suo giardino. Il proprietario di casa si avvicina molto all’animale, evidentemente troppo: l’istrice, infatti, ha reagito senza alcuna esitazione, mettendo in atto il suo naturale meccanismo di difesa utilizzando gli aculei.

Aria di intelligenza artificiale?

Diversi esperti hanno però messo in dubbio l’autenticità di questo video, suggerendo che potrebbe essere un falso generato con l’intelligenza artificiale, dato il comportamento eccessivamente cinematografico dell’istrice protagonista. Ad ogni modo, situazioni come quella mostrata nel video non sono rare nella vita reale: gli istrici tendono infatti a nascondersi tra la vegetazione o in zone poco frequentate, assumendo posture insolite per scoraggiare eventuali predatori.

Se realmente provocato, l’istrice può muoversi all’indietro o lateralmente, infilzando i suoi aculei nella pelle dell’aggressore, causando talvolta ferite anche gravi. Un sistema di difesa che, nel regno animale, è sufficiente a proteggere l’istrice anche da predatori di grandi dimensioni.