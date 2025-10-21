Follia a Venezia, dove una donna di 50 anni senza fissa dimora ha rischiato di ferirsi a morte. Verso le 12 di domenica, in Fondamente Nove, la donna ha steso due cartoni accanto a un distributore di benzina. Approfittando di alcune gocce di benzina rimaste dentro alla pompa della stazione di rifornimento ha poi appiccato il rogo rimanendo immediatamente avvolta dal fuoco. A salvarla sono stati una passante, che ha dato l’allarme, e il gestore della pompa di benzina, che ha attivato all’istante l’estintore facendo disperdere velocemente le fiamme.

Il video shock

Sul posto sono poi intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno messo in sicurezza la donna e l’area circostante. Ora la donna è salva ed è ricoverata all’ospedale dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Le telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono in fase di accertamento da parte delle autorità, hanno registrato tutta la drammatica sequenza.

La donna, salvata in extremis, pare si sia buttata in laguna e abbia così scongiurato gli effetti estremi di un rogo che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. In difficoltà, forse non completamente cosciente di ciò che stava facendo, la donna è stata affidata alle cure del Suem. Tempo fa era già stata soccorsa dagli agenti della polizia locale quando aveva tentato di gettarsi in laguna da un vaporetto.