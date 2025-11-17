Durante un evento pubblico a Caracas, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha cantato il celebre brano “Imagine”, di John Lennon, invocando la pace nel mezzo delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. “Fate tutto il possibile per la pace”, ha dichiarato Maduro dal palco.

Maduro invoca la pace e canta “Imagine”

Poco prima di esibirsi cantando una delle canzoni più famose della storia, nel corso del comizio Maduro ha affrontato la questione delle esercitazioni militari statunitensi nelle acque caraibiche, considerandole una provocazione. “Non ci lasceremo intimidire”, ha rassicurato il presidente criticando duramente le esercitazioni navali congiunte di Trinidad e Tobago con gli Stati Uniti, che ha definito “irresponsabili”. “Il testo, i giovani dovrebbero cercarlo, è un’ispirazione per tutti i tempi, un inno per tutte le epoche e le generazioni, un dono di John Lennon all’umanità”, ha dichiarato il presidente Maduro.

Dall’inizio di settembre, almeno 80 persone sono state uccise in 20 attacchi americani a piccole imbarcazioni accusate di trasportare droga nei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale. Secondo alcuni analisti, però, il vero obiettivo potrebbe essere la destabilizzazione del governo di Maduro.