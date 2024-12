Una donna, più volte punta in casa da alcune api, ha scoperto che nel controsoffitto del suo bagno si nascondeva uno sciame di circa 100mila insetti.

La vicenda incredibile

Stanca delle punture, la donna aveva deciso di rivolgersi all’amministratore del condominio, il quale aveva poi contattato l’etologo Andrea Lunerti. E l’esperto alla fine è intervenuto sul posto per mettere in sicurezza e bonificare l’appartamento.

L’operazione, raccontano le cronache, è durata diversa ore. Andrea Lunerti ha spiegato che nel controsoffitto si era stabilito un vero e proprio alveare: “Le api si erano rifugiate nella cera vecchia per trascorrere la notte al riparo dal freddo. Si erano radunate tutte vicine per riscaldarsi con le vibrazioni del loro corpo e sopravvivere all’inverno”. Malgrado le numerose punture, l’intervento si è concluso con successo. La colonia di api è stata aspirata con cura, messa in sicurezza e trasferita al “Rifugio del Lupo” di Morlupo.