Nei giorni scorsi, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno sequestrato a Verona 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato due commercianti, un cittadino pakistano e uno indiano per frode nell’esercizio del commercio. L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle, che rappresenta il più ingente sequestro di e-bike eseguito nei punti vendita sull’intero territorio nazionale, conclude un’attività congiunta orientata alla repressione delle violazioni relative all’indebita commercializzazione di prodotti soggetti alla marcatura CE.

L’intervento delle Fiamme Gialle

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono soggette alla direttiva europea 2006/42/CE che ne regola la produzione tramite procedure volte a garantire i requisiti di conformità, sicurezza e tutela della salute essenziali per l’immissione in commercio. Tali procedure devono essere accompagnate dalla documentazione comprovante la regolarità dei prodotti. La Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno constatato l’assenza di tale documentazione nei negozi, oltre al potenziamento dei motori e delle prestazioni delle biciclette.

Il valore stimato dei mezzi sequestrati è di circa 300mila euro. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per circa 11.400 euro connesse a violazioni del Codice della strada e alle disposizioni relative al commercio.