Lo scorso sabato 8 novembre, sull’autostrada A4, un’auto che viaggiava contromano ne ha sfiorata un’altra con a bordo un’intera famiglia. Un video, ripreso dalla dashcam e diventato virale sui social, mostra il momento in cui l’auto in contromano, una Fiat Punto bianca, ha incrociato il veicolo della famiglia che viaggiava in direzione Torino, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rondissone e Chivasso Est. Il conducente, dopo aver notato la presenza dell’auto in contromano, ha sterzato con prontezza di riflessi, evitando così uno scontro frontale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Il video del frontale sfiorato

Poco dopo lo scampato incidente, il conducente del veicolo con a bordo la famiglia ha allertato il 112. Le pattuglie della polizia stradale di Novara, però, non sono riuscite a rintracciare il guidatore che viaggiava nel senso di marcia sbagliato, il quale molto probabilmente sarebbe uscito in uno dei numerosi svincoli presenti nella zona. Gli agenti della polizia stradale potranno comunque affidare le proprie indagini alle preziose immagini registrate dalla daschcam, che aiuteranno a identificare il conducente dell’auto contromano.