Doveva essere un viaggio tra amiche diretto a Parigi, ma si è trasformato in una tragedia aerea negli Stati Uniti. Un jet privato Bombardier Challenger 650 si è capovolto, schiantandosi e prendendo fuoco all’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. L’incidente aereo è avvenuto domenica sera intorno alle 19:45, causando la morte di sei persone tra passeggeri ed equipaggio.

Il velivolo, di proprietà di una società privata statunitense legata a uno studio legale di Houston, si è ribaltato circa 45 secondi dopo aver ricevuto l’autorizzazione al decollo. Dalla torre di controllo è partito l’allarme: “Aereo capovolto. Abbiamo un aereo passeggeri capovolto”, segnale che ha attivato immediatamente i soccorsi. Nonostante il rapido intervento, per le persone a bordo non c’è stato nulla da fare.

In un primo momento la Federal Aviation Administration aveva parlato di otto persone coinvolte, ma il numero è stato poi aggiornato a sei vittime totali, come confermato dall’aeroporto di Bangor.

Indagini sulle cause: meteo, ghiaccio e rotta verso la Francia

Le autorità del Maine stanno indagando sulle cause dello schianto del jet privato, mentre emergono dettagli sulle condizioni meteo avverse. Una violenta tempesta invernale stava raggiungendo la zona e al momento dell’incidente aveva appena iniziato a nevicare. Secondo esperti di aviazione, ghiaccio e scarsa visibilità potrebbero aver avuto un ruolo determinante nell’incidente aereo a Bangor.

Il volo era partito dall’aeroporto Hobby di Houston, con scalo tecnico nel Maine per rifornimento, prima della ripartenza verso la Francia. L’aereo avrebbe richiesto lo sbrinamento delle ali prima del decollo. Tra le vittime, secondo media locali, il pilota Jacob Hosmer, 47 anni, comandante esperto, e l’avvocata Tara Arnold, che avrebbe organizzato il viaggio tra amiche. Con lei sarebbe morta anche l’organizzatrice di eventi Shawna Collins.